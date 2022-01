Ad oggi, con la tristezza nel cuore, ma consci di agire nel giusto, ci teniamo a comunicare con largo anticipo che l’imminente edizione del Carnevale di Larino 2022 non ci sarà. Questo però non vuol dire che non torneremo a vivere la magica atmosfera del nostro Carnevale, sperando di tornare a respirare un po’ di normalità durante i mesi estivi. Il nostro è solo un rimandare, con la promessa di continuare a lavorare e con l’augurio di poter tornare a luglio ad avere gli occhi pieni di coriandoli e colori.

Non ci siamo mai arresi e non lo faremo nemmeno ora; ancora una volta rallentiamo, ma non molliamo!”.

Rallentiamo, ma non molliamo, scrivono in conclusione gli organizzatori che negli anni hanno trasformato il grande Carnevale di Larino in una vera e propria grande manifestazione culturale, rientrata e riconosciuta come uno dei 27 carnevali storici d’Italia dal Mibact, il Ministero per i beni e le attività culturali, oltre che come Carnevale della Regione Molise. I suoi ragazzi, insieme ai veterani della manifestazione carnascialesca, hanno sempre lavorato per migliorare le loro grandi opere di cartapesta in movimento anche grazie ai corsi con i maestri del Carnevale di Viareggio.