Larino: campionato societario ed individuale di cross e manifestazione regionale promozionale

Domenica 30 Gennaio 2022 dalle ore 9, l’Asd Larino Run, in collaborazione con il comitato regionale Fidal Molise, organizzerà a Larino (Cb) una gara di corsa campestre riservata a tutti gli atleti regolarmente tesserati per la stagione 2022.

In un periodo particolarmente difficile, Larino prova a ripartire con lo sport e lo fa in sicurezza, con il rispetto delle regole previste dalle normative covid.

La manifestazione si svolgerà in Via Molise (C/da Monte Arcano) di fronte il ristorante “Petrone”, lungo un percorso molto suggestivo tra gli ulivi frentani.

La gara sarà valevole per alcune categorie come campionato regionale societario ed individuale di cross, per altre come manifestazione regionale promozionale.

Ringraziamo Salvatore Faiella per la gentile concessione del terreno e il Sig. Domenico Verratti per la pulizia del percorso.