LUNEDI’ 17 Inizia a perdere smalto l’anticiclone sub tropicale che ha mandato in stand-by l’inverno: in questo inizio di settimana inizieremo a sentire gli effetti di infiltrazioni di correnti più fredde e umide responsabili di un aumento di nuvolosità e di una lieve diminuzione delle temperature. Per oggi avremo ancora prevalenza di tempo bello e largamente soleggiato. Non mancheranno nubi sparse ma senza fenomeni associati.

MARTEDI’ 18 Alta pressione ancora protagonista in questo martedì in cui si alterneranno nuvole e ampi soleggiamenti su tutta la regione dove non mancheranno foschie specie al mattino e dopo il tramonto. Cieli più grigi lungo l’Adriatico, assenti le piogge. Risale, seppur di poco, la colonnina di mercurio.