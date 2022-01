DOMENICA 2 Il potente anticiclone africano che ha dato uno stampo primaverile agli ultimi giorni del 2021 inizia a indebolirsi. Correnti più umide giungono da ovest e sono pronte, anche se non nell’immediato, a ribaltare la situazione. Per oggi avremo ancora tanto sole e temperature stabili e sopra la media del periodo. Ci saranno ancora foschie mattutine e dopo il tramonto e nubi in aumento in serata.

LUNEDI’ 3 La nuova settimana è ancora nel segno del bel tempo sebbene ci sia qualche incertezza in più. Intanto le temperature che cominceranno a scendere tornando verso valori più consoni con la stagioni invernale. E poi anche una maggiore nuvolosità irregolare da est a ovest. Attenzione sempre alle foschie ce a causa dell’escursione termica saranno anche più dense tra le valli nel basso Molise.