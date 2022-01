Ladri incappucciati svaligiano ville: Capodanno di paura a Oratino

Hanno agito in piena notte, approfittando del fatto che in quel momento non fossero in casa i proprietari delle ville in contrada Coste di Oratino in cui si sono introdotti. Sarebbero tre i ladri entrati in azione intorno alla mezzanotte approfittando dei rumori provocati dall’esplosione dei fuochi d’artificio accesi per festeggiare l’arrivo del 2022.

E’ stato un residente a lanciare l’allarme chiamando il 112 raccontando sui social quanto avvenuto: ha deciso di fare due passi poco dopo i brindisi di mezzanotte e ha avvistato i malviventi incappucciati che, dopo aver intuito di essere stati scoperti, sono fuggiti. “Di fronte a me ho tre persone a volto coperto, mandate qualcuno in contrada Lenze a Oratino”: la richiesta di aiuto.

Quindi l’arrivo dei Carabinieri e della Polizia nella contrada che si trova in un’area al confine fra Oratino e la periferia di Campobasso.

Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine sulla banda di ladri che sono riusciti a dileguarsi prima nelle campagne e poi a bordo di un’auto. Stando alle prime notizie, sarebbero due le ville prese di mira dai malviventi. Per i proprietari la brutta sorpresa al rientro in casa: il 2022 è iniziato nel peggiore dei modi per loro.