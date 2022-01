Dopo una settimana di Dad, per le scuole di diversi centri del Molise è arrivato il momento di far tornare tra i banchi i propri studenti. Ed è per tale motivo che molti di questi hanno proposto, per la prima volta come Campobasso, o riproposto, come nel caso di Termoli, gli screening dedicati alla popolazione scolastica. Da sottolineare come il Comune di Casacalenda, l’unico che aveva deciso di fissare non una ma due settimane di Dad, è tornato sui suoi passi e ha annunciato la revoca della precedente ordinanza: lunedì 17 si tornerà dunque a scuola.

Uno dei primi comuni, una settimana fa, a ‘ordinare’ la didattica a distanza è stato il capoluogo Campobasso. Di ieri la decisione, propedeutica al ritorno in classe, di effettuare uno screening – sempre su base volontaria e gratuito – per gli allievi più piccoli, precisamente delle scuole dell’infanzia e delle primarie.

Si tratta di un nuovo screening, dopo quello fatto circa una settimana fa, per Termoli. Anche questa volta i tamponi antigenici verranno somministrati nella sede della Misericordia di Termoli. Di seguito i dettagli dell’iniziativa.

A Casacalenda non ci sarà uno screening ma la sindaca Sabrina Lallitto – come ha anticipato ieri sui social – ha fatto dietrofront rispetto alla decisione di imporre la dad per due settimane (era l’unico caso in regione). “Dopo aver analizzato attentamente i dati in nostro possesso e riflettendo sui rischi, sentiti i consiglieri di maggioranza e la Dirigente Scolastica, abbiamo deciso che le lezioni in presenza delle scuole di ogni ordine e grado possono riprendere regolarmente.

Domani (cioè oggi, ndr) farò una ordinanza che revoca parte del precedente provvedimento e prevede il rientro in aula a partire da Lunedì 17 Gennaio, per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Non possiamo escludere nessun rischio ma possiamo e dobbiamo ricordare a tutti, genitori, ragazzi e bambini che il distanziamento e l’uso corretto delle mascherine è fondamentale per evitare il contagio e riprendere la scuola in sicurezza.

Qualora gli allievi della scuola avessero manifestato, negli ultimi giorni, sintomi assimilabili a quelli di una influenza stagionale, consigliamo di fare un tampone prima del rientro in aula o di stare a casa qualche giorno in più, al fine di tutelare il più possibile se stessi e i propri compagni”.

Ha comunicato una giornata di screening, in vista del rientro degli alunni in classe in sicurezza, il sindaco di Portocannone Francesco Gallo. Lo stesso ha rassicurato di aver affidato la sanificazione degli ambienti scolastici e dello scuolabus a una ditta specializzata e ha invitato le famiglie a prendere parte allo screening che si terrà sabato 15 gennaio come da locandina.

Sarà screening day domenica 16 gennaio anche a Pietracatella: questo il link con tutte le info e da cui scaricare il modulo per partecipare.

A Guglionesi si è cominciato in mattinata e l’adesione dei cittadini è massiccia.

E ricordiamo che a Guglionesi lo screening, ora dedicato alla popolazione scolastica, si terrà anche lunedì quando sarà rivolto a tutti.

Nei giorni scorsi anche Montenero di Bisaccia, Santa Croce di Magliano e San Martino in Pensilis avevano dato notizia di appositi screening in vista del rientro in classe.