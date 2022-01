Il 2022 potrebbe essere l’anno della svolta. Di certo per la cantante molisana Vittoria Iannacone non poteva iniziare nel migliore dei modi: un programma su Rai 1. In prima serata e di sabato sera, fra l’altro, una delle fasce di maggior ascolto. Un sogno che si realizza per l’artista che vanta nonostante la giovane età già numerose collaborazioni artistiche. Solo per fare qualche nome: Gatto Panceri, Paolo Vallesi, Toto Cutugno, Viola Valentino. La musica è anche impegno sociale: la Iannacone ha partecipato l’anno scorso anche al concorso ‘Musica contro le mafie’, importante premio musicale europeo che riconosce l’impegno nel campo dell’antimafia.

Invece lo scorso novembre a Faenza si è esibita in un festival dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne dopo aver lanciato il nuovo singolo, ‘L’errore’.

Ora un tassello importante si aggiunge al percorso di questa artista nata a Campobasso (ma originaria di Torella del Sannio) e che ora parteciperà alla famosa trasmissione televisiva di Carlo Conti, ‘Tali e quali’, ossia ‘Tale e Quale show’ ma senza vip. Quattro puntate in tutto che hanno preso il via ieri sabato 8 gennaio per un’edizione che fa quasi da traino all’imminente Festival di Sanremo (che invece inizierà il prossimo 1 febbraio). Per questa edizione la Rai ha deciso di operare una scelta diversa: puntare sui volti giovani ed emergenti del panorama artistico nazionale. Il cast non è fisso: “In ogni puntata ci sono undici protagonisti sempre nuovi”, ha spiegato anche Carlo Conti all’Ansa.

Agli inizi dello scorso novembre una telefonata è arrivata anche sul cellulare di Vittoria Iannacone che ha mostrato le sue abilità artistiche interpretando una versione di un brano di Noemi. “Ci sei piaciuta tantissimo, sei tra i concorrenti del programma“, la risposta degli autori della trasmissione.

“Non ci potevo credere e non ci credo ancora adesso: è accaduto tutto in maniera improvvisa”, racconta a Primonumero che è riuscita a contattarla in una pausa di lavoro. E’ entusiasta ed emozionata. E non poteva che essere così dopo aver affrontato tanti sacrifici in un mondo dorato solo in apparenza, ma che in realtà nasconde parecchie insidie.

Lezioni senza sosta con la vocal coach Maria Grazia Fontana e l’attrice Emanuela Aureli in vista dell’esibizione di sabato prossimo, quando interpreterà proprio Noemi. E poi le ore in sala trucco per la ‘trasformazione’ e per essere identica in tutto e per tutto alla cantante romana. “Questa di ‘Tali e quali’ è una bellissima esperienza, sto avendo modo di parlare con Carlo Conti, sto imparando tantissimo dalle mie insegnanti, Maria Grazia Fontana ed Emanuela Aureli”, aggiunge con un pizzico di apprensione per il giudizio della giuria che sarà composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e da un quarto giudice a sorpresa. Il meccanismo di voto sarà il medesimo di Tale e Quale.

“Chi temo? Cristiano Malgioglio, ma a dire la verità ho timore anche del giudizio di Loretta Goggi”, ammette Vittoria. Nella prossima puntata, la seconda, assieme a Vittoria-Noemi vedremo anche l’interpretazione-imitazione di Renato Zero, Vasco Rossi, Giuliano Sangiorgi, Shakira, Orietta Berti, gli Abba, il Trio Lescano, Elisa, Mario Biondi e Ultimo.

‘Tali e quali’ si sta rivelando un bel trampolino di lancio. “Grazie alla partecipazione a questo programma – sottolinea – si stanno aprendo le porte per altre esperienze: dall’11 al 15 marzo ad esempio sarò in Lettonia per un festival dedicato alla musica italiana. Poi si penserà al Festival di Sanremo…”. Ecco, all’edizione del 2023 potrebbe esserci una sorpresa: “Se non ci saranno limitazioni per l’età, ci proverò”, confessa l’artista molisana. “L’obiettivo è partecipare con un duetto con un famoso cantante italiano”. Impossibile sapere altro:. “Creiamo un po’ di suspance”, dice anche la ragazza sorridendo. Ovviamente c’è massimo riserbo sul progetto artistico che potrebbe portare la cantante molisana sul palco della più famosa kermesse canora italiana.

(foto Facebook)