La Stablecoin di PayPal potrebbe arrivare presto. Dovresti comprarla?

PayPal Holdings Inc. ha confermato pubblicamente le sue intenzioni di lanciare la propria criptovaluta stablecoin, come riportato da Bloomberg. Nell’articolo, il titano dei pagamenti globali ha annunciato che sta lavorando su una stablecoin privata , e che la sua criptovaluta sarà ancorata al dollaro americano. Non c’era alcuna menzione di un calendario per il rollout o di una data di lancio. PayPal ha confermato l’annuncio, rispondendo alla nostra richiesta di commento. “Stiamo esplorando la possibilità di lanciare una stablecoin; se decideremo di proseguire, lavoreremo a stretto contatto con le autorità di regolamentazione pertinenti, naturalmente”, secondo la dichiarazione ufficiale di PayPal via e-mail a The Ascent di The Motley Fool.

Cos’è una stablecoin esattamente?

Gli stablecoin sono una classe di moneta elettronica basata su blockchain che è legata a beni fisici non blockchain come i titoli di stato, le valute di riserva o l’oro. Il pensiero è che collegare uno stablecoin a una risorsa provata, come il dollaro americano, appiana le fluttuazioni estreme dei prezzi che si verificano comunemente all’interno dello spazio crypto.

PayPal espande la sua offerta di criptovalute

Le intenzioni di stablecoin di PayPal sono venute alla luce quando qualcuno ha condiviso con i media un logo “PayPal Coin” che era presente sull’applicazione iPhone della società come parte dei suoi test esplorativi nel proprio token. L’azienda offre già ai clienti al dettaglio la possibilità di acquistare e vendere una manciata di criptovalute, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, e Bitcoin Cash in particolare – con un minimo di $1 per iniziare. Tuttavia, per negoziare queste monete digitali e guadagnare sia quando salgono che quando scendono, si può utilizzare anche Bitcoin Era , che è una piattaforma per il trading facile da usare.

PayPal fornisce anche una suite di soluzioni di criptovalute per le piccole imprese. Secondo il suo sito web, circa 30 milioni di commercianti hanno un conto per piccole e medie imprese con PayPal. I commercianti usano i loro rispettivi conti per accettare i pagamenti dei clienti online, di persona o in movimento. PayPal permette anche ai proprietari di prendere prestiti, automatizzare la contabilità e generare fatture.

Altri player tecnologici hanno testato le criptomonete

PayPal è l’ultima azienda tecnologica ad esplorare la propria moneta criptata. Sappiamo degli sforzi in stallo di Facebook/Meta con Libra/Diem, ma molte persone non sanno che anche Amazon ha aspirazioni digitali. Il più grande rivenditore online del mondo ha attualmente una propria moneta digitale unica che è stata in giro per anni. Si chiama AmazonCoin. Mentre i token possono attualmente essere utilizzati solo per i giochi e le applicazioni ospitate da Amazon, esiste già e ha una trazione all’interno dell’ecosistema Amazon.

PayPal Coin sarebbe un buon investimento?

A questo punto è troppo presto per dire se gli investitori di tutti i giorni dovrebbero comprare un PayPal Coin se si realizzerà, perché non abbiamo abbastanza dettagli. Tuttavia, PayPal è il secondo marchio più affidabile a livello globale, secondo la classifica annuale di Morning Consult, battendo tutti gli altri fornitori di pagamento tra cui Visa e Mastercard. Ha anche l’infrastruttura di elaborazione dei pagamenti sul posto, la scala globale e le relazioni di vendita al dettaglio esistenti – tutto ciò ha senso per PayPal per spingere ulteriormente nella crittografia. Un’incognita chiave che l’azienda ha rifiutato di affrontare quando le è stato chiesto, era se PayPal Coin sarebbe stato disponibile su scambi centralizzati di cripto come Coinbase, Gemini o Kraken.

La maggior parte delle stablecoin sono usate come un posto per parcheggiare i profitti e fornire liquidità agli investitori di criptovalute. Così, mentre quei fondi sono inattivi in un conto, il custode del portafoglio digitale – in questo caso sarebbe PayPal – spesso fornisce tassi di interesse nell’alta-singola o bassa-doppia cifra. Se PayPal offre questi tipi di rendimenti, è sicuramente da considerare per chiunque sia curioso di crypto.