La Molisana Magnolia, rinviata la gara contro l’Empoli

Si allontana il momento del ritorno sul parquet per La Molisana Magnolia Campobasso, il cui ultimo impegno agonistico – il confronto interno disputato (e vinto) contro Faenza – risale allo scorso 19 dicembre.

Dopo la trasferta di Sesto San Giovanni ed il match interno contro San Martino di Lupari è stato rinviato a data da destinarsi anche il confronto ad Empoli valido per la quattordicesima giornata (la prima del girone di ritorno) ed in programma nella giornata dell’Epifania.

Il team rossoblu, impegnato in queste ore in sedute di allenamento all’Arena, è di fatto così proiettato già sulla contesa con il Costa Masnaga, al momento fissata – salvo evoluzioni legate alla pandemia da Covid-19 e ad eventuali positività in seno ai gruppi squadra – per domenica nell’impianto dei #fioridacciaio.