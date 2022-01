A meno di dieci giorni dall’acquisizione dell’ultimo lotto dell’ex Zuccherificio del Molise da parte della famiglia Ferro, si intravedono nuove prospettive occupazionali nell’azienda La Molisana.

Come candidarsi per i nuovi posti di lavoro in quello che sarà un grande centro di stoccaggio del grano è la notizia di apertura del noto sito di offerte di lavoro “Ti Consiglio” che proprio ieri, 30 gennaio, ha pubblicato la modalità della domanda sulla sua homepage.

Un altro tassello, dopo le anticipazioni di Primonumero su questo importante investimento, coerente con le dichiarazioni dell’amministratore delegato Giuseppe Ferro che il giorno stesso dell’uscita della nostra notizia (riprese da tutti i principali quotidiani nazionali e locali) aveva parlato di questa importante opportunità “per far restare in Molise i giovani”.

Le assunzioni – come riporta sempre questo portale leader italiano del lavoro – riguarderanno diverse figure professionali: operatori da impiegare nelle attività di produzione della pasta ma anche in quelle connesse alla logistica.

Investire a Termoli, nell’area dell’ex stabilimento saccarifero sulla Statale 87, è frutto di un ragionamento di utilità e convenienza da parte dell’azienda campobassana che realizzerà questo grande silos del grano vicino al mare, all’autostrada e alla ferrovia come aveva evidenziato sempre l’Ad Ferro.

Per quanto riguarda le candidature queste sono raccolte attraverso una apposita sezione riservata alla ricerca di personale (Lavora con noi) da sempre presente sul sito web www.lamolisana.it. Chiaro, però, che in questa fase si aprono nuove prospettive occupazionali e che l’invio della propria candidatura ha qualche chance in più di essere presa in considerazione.

Gli interessati possono compilare il modulo online per inoltrare il cv all’azienda.

Le nuove prospettive occupazionali seguono il completamento dell’acquisizione dell’ex Zuccherificio del Molise da parte del Gruppo alimentare che presidia la filiera di produzione della pasta con un fatturato superiore ai 185 milioni di euro. Nell’asta del 21 gennaio scorso La Molisana ha acquistato il lotto numero 3, che comprende edifici e locali tecnici, per 442mila euro. Prima ancora erano stati acquisiti i due lotti principali dell’ex stabilimento saccarifero, sotto concordato fallimentare da diversi anni, per un valore di 1 milione e 600mila euro.