È stato aggiudicato anche l’ultimo lotto dell’ex Zuccherificio del Molise che è andato all’asta nella giornata di venerdì 21 gennaio. La famiglia Ferro, a capo del gruppo La Molisana, controlla adesso quel che resta dell’ex stabilimento saccarifero con l’intenzione di realizzare un grande centro di stoccaggio del grano e probabilmente anche di prodotti del marchio La Molisana.

L’asta che ha visto la messa in vendita del lotto numero 3 della struttura sulla Statale 87 all’interno del Nucleo industriale di Termoli vedeva come base minima un prezzo di 442mila euro circa per diversi edifici e locali tecnici. Come aveva anticipato, la famiglia Ferro si è quindi aggiudicata (nelle more del completamento della procedura e dei tempi tecnici necessari a perfezionare l’acquisizione) anche il terreno attiguo a quello già acquistato lo scorso ottobre per una cifra di poco superiore a 1 milione e 600mila euro.

La speranza ora è che non ci siano più ostacoli al progetto di rilancio prospettato dai Ferro che nei giorni scorsi aveva spiegato l’investimento come un tentativo per far rimanere i giovani molisani nella loro terra d’origine e costruire insieme un futuro che possa premiare l’eccellenza agroalimentare molisana, come dimostra il fatto che in pochi anni la pasta più amata dai molisani sia divenuta una delle più note e commercializzate in Italia e nel resto del mondo.

Le prospettive di nuovi posti di lavoro appaiono quindi molto importanti soprattutto per il territorio del Basso Molise.