Dal 31 dicembre anche nella sede della Croce Rossa a Termoli, in via Amalfi, vengono effettuati i tamponi rapidi e anche questa mattina decine di persone sono in fila, sotto la nebbia che avvolge la città.

Tutto è iniziato il giorno di San Silvestro e da allora il telefono della sede territoriale termolese, così come del referente Donato Ciccone, non smette di squillare. L’ultimo dell’anno era previsto uno screening fino alle 13, ma vista l’alta richiesta si è andati avanti per tutto il giorno. Bilancio: 130 test (antigenici rapidi) e 7 positività emerse.

Anche stamane ci sono decine e decine di persona in fila per effettuare il test. Un servizio in più oltremodo necessario date le file interminabili nelle farmacie (oggi è domenica quindi ne è aperta una sola) soprattutto alla luce dell’escalation di contagi degli ultimi giorni (50 ieri, 87 ieri l’altro e in totale dall’inizio della settimana già quasi 300). Come sempre, in caso di positività è necessario effettuare un tampone molecolare nella sede Asrem deputata. “Avvisiamo noi direttamente l’azienda sanitaria in caso di positività e raccomandiamo al soggetto di contattare il proprio medico curante”.

Dal 31 ad oggi dunque in tanti si stanno recando in via Amalfi dai volontari della Croce Rossa che finora erano stati impegnati in attività di screening in vari comuni, ma in particolare con la modalità drive-through. Ora però la richiesta è balzata in alto, “molti chiamano e prenotano, ed è meglio così perchè non abbiamo certo una disponibilità illimitata di test – spiega il responsabile Ciccone -. In questo momento gli antigenici, richiestissimi, sono difficili da reperire anche per noi”.

Un servizio in più rispetto al quale saranno grati i termolesi. A disposizione il numero 3477997828 (Donato Ciccone)