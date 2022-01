Il ‘turismo’ ha baciato Termoli nel 2021, e non solo in estate. Nell’anno appena terminato infatti le presenze di turisti sono aumentate del +23,2% con 166.773 complessivi rispetto al 2020 che ha raggiunto 135.397 mila presenze, e un +5,7% rispetto al 2019. È quanto emerge dai dati raccolti dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo nelle strutture ricettive della città tra alberghi e case vacanza, B&B, residence, alberghi diffusi e altro.

Il turismo in Italia nel 2021, secondo Eurostat, ha superato la Spagna ed è primo per numero di presenze in Europa ma rispetto al 2019, periodo pre-Covid, ha subito un calo del 38,4%. Non così a Termoli.

Gli arrivi di italiani nella città costiera bassomolisana nel 2021 sono attestati al +18,5% e di stranieri +22,3% rispetto al 2020.

Di interesse il risultato dell’anno appena concluso (con 166.773 presenze) rispetto al 2019, periodo pre-covid: quell’anno furono rilevate presenze pari a 157.791 mila. “Il 2021, dominato ancora dalla pandemia da Covid-19, ha visto una crescita di presenze turistiche complessive tra alberghi e strutture extralberghiere, italiani e stranieri, pari al +5,7% – così l’Aast -. Gli arrivi complessivi del 2021, invece, rispetto al 2019 sono -18,6%, pari a 45.989 rispetto ai 50.720 del 2019″.

Dall’analisi dei dati si evince dunque che i viaggiatori che hanno scelto Termoli hanno soggiornato per più giorni in città rispetto al 2019. Le vacanze, insomma, sono state più lunghe rispetto al periodo pre-covid.