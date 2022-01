Nuovo rinforzo per il Termoli calcio. La società giallorossa si è assicurata Marco Caterino, attaccante classe 1999.

Così lo presenta il club del presidente Montaquila: “Cresciuto per 4 anni nel settore giovanile della Salernitana dall’under 15 alla Primavera. Dopo esperienze alla Casertana tra primavera e prima squadra, poi Cassino e Gelbison in D. Lo scorso anno è stato tra i protagonisti assoluti della vittoria del campionato di Eccellenza in Molise con l’Aurora Alto Casertano, segnando più di 20 reti in due anni, e dove ad oggi in D ha collezionato 10 presenze”.

Caterino prende numericamente il posto di Filippo Di Costanzo, attaccante giallorosso che ha subito un serio infortunio a un ginocchio poche settimane fa e che non rientrerà prima della fine della stagione agonistica.

Intanto nel fine settimana, dopo oltre un mese di stop a causa della variante Omicron e il dilagare di contagi Covid, torna in campo l’Eccellenza molisana.