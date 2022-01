Il Termoli prende l’attaccante Carnicelli. Rinviata la gara con l’Ururi e altre due di Eccellenza

Nuovo colpo di mercato del Termoli calcio che dopo essersi assicurato il centrocampista Antonio Carnevale, ha annunciato oggi l’ingaggio dell’attaccante classe 1999 Alessandro Carnicelli, nativo di Napoli.

“Inizia nel settore giovanile della Ternana – fa sapere il club sui social – poi passa al Genoa, dove partecipa al campionato nazionale under 16 e under 17 e viene convocato in nazionale italiana per 2 anni. Dopo un anno di primavera al Genoa passa alla primavera del Cesena. Poi Serie D con le maglie di Sestri Levante, Mantova, Nola, Giugliano. Un’esperienza di sei mesi anche in America con il Georgetown”.

Intanto il 2022 agonistico dei giallorossi inizierà con un po’ di ritardo a causa del rinvio della gara in programma domenica prossima a Ururi.

“Causa COVID-19 su richiesta dell’Aurora Ururi è stata rinviata a data da destinarsi la partita prevista per domenica 9 gennaio 2022 allo stadio Fiorilli e valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza molisana.

I giallorossi però non si fermano e continuano la preparazione, ripresa già da tre giorni, agli ordini di mister Raffaele Esposito” rende noto il club.

Rinviate anche altre gare della prima giornata di ritorno dell’Eccellenza molisana a causa del dilagare di contagi. Si tratta di Pietramontecorvino-Isernia e Venafro-Castel di Sangro.