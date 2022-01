Il Termoli perde Di Costanzo, lesione al legamento crociato per l’attaccante

Brutta perdita per il Termoli calcio che deve salutare sicuramente fino al termine della stagione a causa di un infortunio l’attaccante Antonio Di Costanzo, vittima della lesione del legamento crociato del ginocchio destro.

“Nella giornata di ieri – fa sapere il club giallorosso via social – sono arrivati i risultati degli esami strumentali dell’infortunio che ha colpito Antonio Di Costanzo durante uno degli ultimi allenamenti. Purtroppo gli esami hanno riscontrato la lesione totale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

La società, con il presidente in primis, tutto lo staff tecnico e i compagni di squadra ti aspettano al più presto in campo per esultare e gioire ancora insieme. Siamo tutti con te in questa nuova battaglia. Forza Antonio, non mollare”.

Di Costanzo, 21 anni, finora aveva segnato 8 gol, contribuendo alla splendida prima parte di stagione dei giallorossi, sempre in testa all’Eccellenza molisana.