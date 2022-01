Il Molise elegge il sindaco per Parco letterario e del paesaggio ‘Jovine’

In vista della riunione dei Parchi a Roma a metà febbraio, per una pianificazione che va anche oltre le prospettive del Pnrr, venerdì 14 gennaio alle 15 in prima convocazione e alle 16 in seconda convocazione si eleggerà il Sindaco del Parco letterario e del Paesaggio “F.Jovine” che andrà al tavolo Nazionale e rappresenterà i Sindaci ai tavoli Istituzionali e nella Cabia di Regia dell’Associazione dei Pachi Letterari Nazionali.

La votazione avverrà nella sede dell’assessorato Regionale al Turismo e Cultura ex Gil in Campobasso via Milano.

La scelta del luogo è dettata dalla presenza della Regione Molise, rappresentata dall’Assessore Vincenzo Cotugno, partner del Parco Letterario e del paesaggio “F.Jovine”.