Alla fine si è scelto di congelare la situazione attuale. Sergio Mattarella nuovamente presidente della Repubblica e solo in futuro sapremo se per sette anni ancora o meno. La scelta dei partiti di chiedere all’attuale Capo dello Stato di fare il bis al Quirinale mette tutti d’accordo o quasi.

Una soluzione che per altro era stata prospettata anche da diversi fra i personaggi molisani della vita pubblica che Primonumero.it aveva interpellato qualche giorno prima dell’inizio delle elezioni per il Quirinale.

Fra questi Roberto Gravina, sindaco di Campobasso. “Se magari bisognerà attendere tempi politici (e sanitari) migliori, previa disponibilità di Mattarella, sulla falsariga di quanto avvenne con Napolitano, si potrebbe pensare proprio ad un Mattarella bis a “tempo determinato” ma è ancora tutto molto incerto” aveva detto.

Come lui il sindaco di San Martino in Pensilis, Gianni Di Matteo. “Stante l’attuale precaria situazione politica economica e pandemica, i rischi ad essa connessi e un Parlamento di fatto commissariato dal Governo Draghi (e forse è un bene), un secondo mandato al Presidente Mattarella, anche a tempo, potrebbe rappresentare un estremo compromesso, ma, anche una resa senza condizioni di tutto il sistema politico”.

Il giudizio pro Mattarella era arrivato anche dalla consigliera regionale del Pd, Micaela Fanelli: “Mattarella è stato un grande presidente e sarebbe splendido continuare nel solco del suo indirizzo, direttamente lui o nei valori di giustizia, Europa, dei diritti e dell’uguaglianza”.

Per Mattarella si erano espressi anche il primo cittadino di Santa Croce di Magliano, Alberto Florio, e diversi esponenti della vita civile e politica.

Anche nel sondaggio aperto ai nostri lettori il nome dell’attuale Capo dello Stato era stato fra i più cliccati, addirittura il secondo più votato dopo Silvio Berlusconi col 14% delle preferenze.

D’altronde, che Mattarella sia molto amato dagli italiani è la scoperta dell’acqua calda. Oggi quindi, sui social in particolare, la rielezione di Mattarella viene salutata con soddisfazione da tanti.

Vittorino Facciolla, segretario Pd Molise, ha una lettura molto favorevole alla sua parte politica. “La proposta di un Mattarella bis è un’ottima risposta, e certifica che il vero vincitore di questa partita è Enrico Letta. Letta ha portato a termine in maniera impeccabile il mandato che la direzione nazionale del Pd e le segreterie regionali e gli ha conferito senza bruciare nomi: ha spinto da subito e con coerenza su una figura autorevolissima che potesse garantire la maggioranza attuale e al contempo rilanciare l’azione di governo”.

Ma non mancano le voci critiche. All’opposizione, sia come giudizio che dal punto di vista parlamentare, il sindaco di San Giacomo degli Schiavoni Costanzo Della Porta, esponente di Fratelli d’Italia. “’Cambiare tutto per non cambiare niente’ scriveva Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo. Preso alla lettera direi” ha scritto su Facebook, con una sottile critica al modo con cui si è arrivati a designare nuovamente Sergio Mattarella.

Così Sabrina Lallitto, sindaca di Casacalenda. “E quindi, alla fine, l’unico candidato non candidato, sarà eletto. Poi dicono che la gente non crede più nelle istituzioni e nella politica. Ma non sarà invece che la politica ha smesso, da tempo, di fare ciò che deve?”.

Duro il giudizio sul comportamento dei grandi elettori da parte della sindaca di Ururi, Laura Greco. “Che massa di incompetenti, inetti, incoerenti o forse…insaziabili! Povera Italia”.