In parte la mini-rivoluzione della viabilità al centro della città di Campobasso è iniziata oggi (31 gennaio): in via Gazzani è comparsa una lunga fila di barriere in plastica al posto dello spartitraffico triangolare che veniva regolarmente ‘oltrepassato’ con manovre azzardate da auto e ciclomotori. Infatti molti veicoli diretti verso viale Elena, dopo aver percorso la salita che costeggia il carcere di via Cavour, non rispettavano l’obbligo di svolta a destra e proseguivano in direzione via Gazzani. La manovra, molto rischiosa, ha favorito numerosi incidenti nell’incrocio con la fine di via Monsignor Bologna e l’inizio di via Cavour. Da oggi le barriere evitano tutto questo obbligando a rispettare la segnaletica stradale.

Non è l’unica modifica a cui gli automobilisti dovranno adeguarsi. Da dopodomani – e questa è la novità più importante – chiude via Pietrunto, una strada fondamentale per Campobasso non solo perchè qui si trovano diversi uffici pubblici e privati (le Poste centrali, banche come la Unicredit), negozi e (ovviamente) abitazioni. Via Pietrunto ha acquisto maggiore rilevanza per la viabilità cittadina da quando negli scorsi anni corso Vittorio Emanuele è diventato isola pedonale: per le auto è impossibile percorrere la via dello ‘struscio’ cittadino protetto anche da apposite barriere. E così chi arriva da via Mazzini, da viale Elena o dalla rampa di corso Bucci e deve raggiungere via Roma e via Monforte confluisce proprio in via Pietrunto.

Non potrà farlo da mercoledì 2 febbraio, come stabilisce un’ordinanza del comandante della Polizia Municipale di Campobasso, il comandante Luigi Greco, presa in accordo con l’assessore Simone Cretella, per consentire di rimuovere la gru a torre che sovrasta il cantiere allestito da anni nel palazzo ex Enel. L’antico stabile che si trova all’inizio di via Roma è diventato col passare degli anni un rudere, un nascondiglio per i ratti. Da tempo immemore è oggetto di lavori di ristrutturazione.

La rimozione della gru a torre presente nel cantiere sarà effettuata dalle 7 di mercoledì mattina dalla Società Appalti e Costruzioni Galasso srl, come comunicato oggi dal Comune: “Per permettere lo svolgimento di tutte le operazioni necessarie, con ordinanza del comandante Greco, è stato stabilito che dalle ore 7 di mercoledì 2 febbraio alle 24 di giovedì 3 febbraio e comunque fino a ultimazione dei lavori, nell’area dei lavori vi sarà l’istituzione del divieto di sosta attraverso la segnaletica stradale verticale”. Non si potrà sostare nè transitare in via Pietrunto, ma anche in parte di via Roma (dall’intersezione con via Palombo al civico 52) e in via Monforte (su entrambi i lati, dal civico 1 alla rotatoria con via Milano, come prevede l’ordinanza).

Oltre al divieto di sosta e al divieto di transito, il provvedimento del capo della Polizia locale vieta il passaggio dei pedoni “per tutta la durata dei lavori” e “su tutta l’area interessata dal cantiere e nelle zone interessate dai lavori”.

Per evitare nel frattempo che il traffico di Campobasso si blocchi in un punto nevralgico, è stata programmata anche una viabilità alternativa e quindi l’apertura temporanea al traffico di Piazza Vittorio Emanuele II e Corso Vittorio Emanuele II. Anche se per qualche giorno, insomma, si potrà percorrere il corso in auto. Una piccola soddisfazione forse per chi si è opposto alla ‘trasformazione’ della strada più importante della città in isola pedonale dove nel frattempo l’asfalto era stato sostituito da grossi blocchi di pietra.