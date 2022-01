Alla fine anche il calcio molisano si è dovuto arrendere. Il pallone non rotolerà in nessuna competizione regionale nel prossimo weekend e in molti casi anche in quello successivo. Attendendo lo sviluppo di questa ondata di pandemia che sembra al momento inarrestabile. L’ha deciso il Comitato Figc nella serata di ieri, stoppando i tornei dall’Eccellenza alle giovanili.

Nella giornata di ieri anche la serie D ha deciso di fermarsi. E lo farà per due settimane: per il Vastogirardi previsto il ritorno in campo per domenica 23 gennaio.

In un primo momento si era deciso di proseguire per i pochi rinvii dei match. Ma in realtà nelle ultime ore ci si è resi conto che in pochi sarebbero scesi in campo: “Già nella mattinata del 5 gennaio c’è stato l’annullamento delle gare programmate nella giornata del 6 gennaio relative alla Molise Cup di Prima e Seconda Categoria e di Settore Giovanile” si legge nella nota ufficiale.

Il problema vero è sorto allorquando si è verificato che “circa il 50% delle gare programmate per i giorni 8 e 9 gennaio presentavano problematiche di svolgimento delle competizioni in relazione all’elevato numero di tesserati contagiati”. La decisione è stata inevitabile: sabato 8 e domenica 9 si fermeranno sia l’Eccellenza che la Promozione e lo stop riguarderà anche le semifinali di Coppa Italia del 12.

E sono state rinviate a data da destinarsi le gare di tutti gli altri campionati fino al 16 gennaio. Si parla di Prima categoria, Seconda categoria, Allievi e Giovanissimi, Juniores, calcio a 5 femminile, under 17 e under 15 di calcio a 5 maschile e tutti i campionati giovanili e tornei di competenza delle delegazioni provinciali.

L’obiettivo resta quello di “portare a termine tutti i campionati nel rispetto delle norme federali dei protocolli attuativi che prevedono lo svolgimento anche in questo periodo degli allenamenti”.