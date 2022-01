MERCOLEDI’ 19 C’è ancora un tempo stabile che, fatta eccezione per le foschie mattutine e serali, mantiene tranquillo il contesto. Una insidia meteorologica, però, è dietro l’angolo e ci riporterà in inverno anche col ritorno della neve. Vediamo nel dettaglio cosa succederà tra oggi e domani. Sul Molise tempo sereno e soleggiato, durante la notte avremo un aumento della nuvolosità sul settore occidentale dove non è da escludere neppure qualche piovasco. Le temperature non saranno troppo al di sopra della media stagionale e comunque in lieve diminuzione.

GIOVEDI’ 20 Un cambio di passo più evidente si registra oggi con ritorno del maltempo su molti comuni della provincia di Isernia e persino col qualche nevicata in alto Molise. Un fronte di aria fredda di matrice artica raggiungerà il centro sud tra oggi e domani, ecco perché fin dal mattino avremo nubi sparse, piogge lungo tutti i rilievi (fino al Fortore) e deboli precipitazione a carattere nevoso a Capracotta. Altrove cieli grigi e schiarite. La giornata più incerta e variabile trascorrerà con altri rovesci che durante la notte raggiungeranno anche il Basso Molise e la costa adriatica.