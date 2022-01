Oggi la nostra Principessa compie 2 anni!

Un figlio non ti cambia la vita, come molti mi hanno detto, ma dà un senso, un motivo.

Una delle prime parole che hai detto è stato “grazie”, sei così piccola ma già con un Cuore Enorme, aiuti la nonna e qualsiasi persona che vedi in difficoltà o ha bisogno. Sei un miracolo, un dono per noi e lo sarai per coloro che incontrerai per tua strada.

Tantissimi auguri di buon compleanno da mami e papi…