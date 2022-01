Guglionesi, bar chiusi entro le 20 fino al 9 gennaio. Ordinanza prorogata

I bar di Guglionesi chiuderanno entro le 20 fino al 9 gennaio. Il sindaco Mario Bellotti ha infatti deciso di prorogare la precedente ordinanza, la 58 del 31 dicembre, pensata per evitare occasioni di assembramento e dunque la circolazione del virus in occasione del Capodanno, come fatto peraltro in tanti comuni molisani.

Dunque, con ordinanza sindacale n. 1 di oggi 3 gennaio, è stata disposta ancora la chiusura anticipata dei bar, esclusi quelli che svolgono attività di ristorazione, entro le ore 20 fino a domenica prossima, 9 gennaio.