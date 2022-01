Soltanto sei i positivi su 380 tamponi rapidi effettuati durante lo screening sulla popolazione studentesca che si è svolto nella giornata di oggi all’interno della villa comunale di Guglionesi. “Un dato confortante” commenta il sindaco Mario Bellotti, che aveva disposto per la settimana corrente la didattica a distanza nell’attesa – visti i contagi piuttosto elevati delle ultime settimane in paese – di effettuare un monitoraggio il più accurato possibile.

Foto 3 di 3





Lunedì pertanto si torna a scuola in presenza, mentre a partire da domani i bar e i pub coinvolti dalla ordinanza di chiusura alle ore 20 potranno tornare a fare gli orari abituali. Considerando che gli studenti di Guglionesi complessivamente sono circa 600, ma che 400 sono iscritti al Liceo e provenienti in gran parte da centri limitrofi e non residenti, allo screening promosso dall’Amministrazione comune ha risposto di fatto l’intera popolazione che frequenta le scuole, dalle materne in su.

Foto 2 di 2



“Ringrazio i ragazzi, i genitori che li hanno accompagnati per la sensibilità e il senso civico che hanno dimostrato. Un ringraziamento importante – prosegue Mario Bellotti – va alla Croce Rossa e alla Protezione civile (i volontari dell’Odv Sant’Antonio di Guglionesi) che hanno concentrato sforzi e risorse senza soluzione continuità su una giornata così impegnativa”.

Tra i volontari anche due giovani afghani laureati in medicina che sono appena entrati a far parte della Protezione Civile e che oggi hanno trovato, oltre all’occasione di rendersi utili, anche la possibilità di dimostrare cosa significhi in concreto l’integrazione.