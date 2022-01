Il 27 gennaio 2022 avrà inizio il corso “Percorsi Laudato sì” promosso dalla Scuola di Cultura e Formazione socio-politica “G.Toniolo” dell’arcidiocesi di Campobasso-Bojano. L’iniziativa, che si svolgerà presso l’auditorium Celestino V, in via Mazzini a Campobasso, dalle ore 17,30 alle ore 19, sostiene la nascita dei gruppi parrocchiali Laudato Si, offrendo approfondimenti di studio e laboratori specifici sul tema, per intercettare, in una dimensione attiva, strategie comuni di valorizzazione per il proprio territorio nella consapevolezza che “quando parliamo di ambiente facciamo riferimento anche a una particolare relazione: quella tra la natura e la società che la abita. Questo ci impedisce di considerare la natura come qualcosa di separato da noi o come una mera cornice della nostra vita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati” (LS 139).

Il richiamo alla responsabilità collettiva come “cura del creato” e alleanza per un autentico progresso sociale e culturale, attraverso processi concreti, è alla base della scelta di dare vita, nelle proprie comunità parrocchiali, alla proposta nata proprio dal Primo dono “Terra Alleata” del Sinodo diocesano, un cammino coraggioso, durato ben 4 anni nella chiesa locale di Campobasso-Bojano. Per la costituzione dei Gruppi Parrocchiali Laudato Si saranno consegnate precise linee di orientamento e di azione, come applicazioni dei principi e delle strade indicate dal testo magisteriale di Papa Francesco.

Il corso è rivolto a coloro che desiderano diventare “animatori” di tali gruppi ed è articolato in 6 tappe, dal mese di gennaio al mese di giugno 2022.