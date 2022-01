Termoli

Grave incidente in fabbrica chimica: operaio rischia di perdere un braccio

L'uomo è stato trasferito con la massima urgenza all'ospedale San Timoteo per le lesioni e le fratture riportate a uno degli arti superiori. Secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere il braccio sarebbe finito in un tornio. E' accaduto questa mattina in una delle aziende chimiche del nucleo industriale di Termoli, dove l'uomo, circa 50 anni, lavora con mansioni di responsabilità. In corso tutti gli accertamenti diagnostici: probabile un intervento chirurgico nelle prossime ore.

FOTO D' ARCHIVIO