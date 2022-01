Giungla parcheggi in via Giappone, pedoni costretti a camminare in strada

La lettrice che ci ha inviato queste foto lo definisce “problema annoso”. Parliamo dei parcheggi selvaggi sui marciapiedi in via Giappone (di cui ci eravamo occupati anche in passato). “Questa situazione comporta l’impossibilità per noi pedoni di utilizzarli, costretti a camminare, pericolosamente, sulla carreggiata stradale”.

A nulla pare servire il cartello stradale di divieto di sosta. Chi ha inviato le foto sostiene che “sia i residenti che i fruitori della piscina (e quando c’è il Macte aperto, anche i fruitori del museo) hanno la cattiva abitudine di occupare il marciapiede che dovrebbe essere riservato a noi pedoni”.

In una di queste foto si vede benissimo quale ostacolo si trova davanti una mamma (o un disabile, o chiunque altro) che si trova a passare di lì con un passeggino.

“Più volte ho sollecitato i vigili urbani ad intervenire, ma purtroppo, come dimostrano le foto, invano”, conclude amaramente la donna.