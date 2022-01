Giovanni Fabrizio, fondatore della sezione e impegnato da 20 anni nella prevenzione, eletto presidente onorario Lilt

Giovanni Fabrizio, fondatore della sezione Lilt di Campobasso, presidente per 20 anni e promotore di importanti iniziative per la promozione e il rilancio dei messaggi di prevenzione oncologica, è diventato presidente onorario della Lega Italiana per la lotta ai tumori della sezione di Campobasso. La nomina nel consiglio direttivo che si è riunito a Termoli nella sede di via del Molinello in videoconferenza.

Dopo la delibera del 30 novembre scorso il presidente Milena Franchella ha nominato Giovanni Fabrizio nel ruolo di presidente onorario, mentre i presenti hanno nominato nuovo vice presidente Francesco Fusco che è anche tesoriere della sezione Lilt Campobasso.

Per quanto riguarda il consiglio direttivo, il ruolo vacante lasciato dal dottor Fabrizio è stato assegnato a Michelino Caruso, secondo dei non eletti, stante la impossibilità per motivi personali di ricoprirlo di Mariarosa Consiglio per motivi personali. Nei prossimi mesi saranno costituiti il comitato etico e il comitato scientifico per l’organizzazione degli eventi in occasione del prossimo centenario lilt. La presidente Franchella ha ricordato che appena la pandemia lo renderà possibile sarà organizzato un evento con tutti gli associati per onorare il dottor Fabrizio.