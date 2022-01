Giornata della Memoria, a Difesa Grande una settimana di eventi sulla Shoah

Dal 24 al 31 gennaio l’Istituto Comprensivo Difesa Grande di Termoli tratta il tema della Shoah per la Giornata della Memoria.

Gli alunni di tutte le classi, a partire sin da oggi hanno avuto la possibilità di vedere dei film a tema, per poi proseguire in un dibattito informativo e costruttivo che possa far meglio comprendere ai giovanissimi quali le cause e quali gli effetti delle leggi razziali.

Il 26 gennaio è prevista la lettura di libri a tema a cura della Casa del libro con Daniela Battista e Lucia Lucianetti e ‘Il vecchio e il mare’ Libreria a cura di Emiliana Erriquez.

Il 27 gennaio lettura ad alta voce del romanzo “Il violino di Auschwitz” di Anna Lavatelli illustrato dalla straordinaria artista Cinzia Ghigliano.

Parteciperanno i docenti Anzovino, Cercia, Tambone, Di Pardo, Mastrodonato e Petta. Classi coinvolte tutte, in continuità con le Classi Quinte della Scuola Primaria di Difesa Grande e via Po.

Il 28 gennaio Lectio Magistralis sul fumetto tenuta dal Professor Antonio Sarchione. Il 31 gennaio Laboratorio di illustrazioni a tema, con la professoressa Carla Di Pardo.