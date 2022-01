Ricoverato in rianimazione

Furgoncino ribaltato sulla Ss 87, lotta tra la vita e la morte operaio 43enne

Il giovane uomo è uno dei tre feriti del sinistro avvenuto sulla statale 87 nella notte tra il 19 e il 20 gennaio scorso: è ricoverato in Rianimazione. I Carabinieri sono al lavoro per accertare le cause dell'incidente: non si esclude che un colpo di sonno abbia fatto perdere il controllo del mezzo al conducente rimasto illeso