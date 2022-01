Il lotto principale dell’ex Zuccherificio del Molise, il terreno che occupa la maggior parte della superficie della fabbrica dismessa da anni, è stato venduto all’asta. Ad aggiudicarsi quasi tutto ciò che resta dell’ex stabilimento saccarifero molisano è uno dei gruppi imprenditoriali più noti della regione, quello della famiglia Ferro, a capo del marchio ‘La Molisana’ che produce la pasta apprezzata in tutta Italia e venduta in gran parte del mondo.

Si apre quindi una prospettiva di rilancio in contrada Perazzeto, dove c’è lo stabilimento che ha fatto un pezzo di storia (nel bene e nel male) della imprenditoria regionale, chiuso da oltre cinque anni e coinvolto da una lunga procedura fallimentare che dopo diversi tentativi di asta andata deserta ha diviso i beni mobili dalla proprietà realizzando la vendita all’incanto per le linee produttive. La proprietà è stata suddivisa in quattro diversi lotti finiti all’asta.

Proprio uno di questi lotti, il più importante, è stato aggiudicato lo scorso ottobre per una cifra di poco superiore a 1 milione e 600mila euro, mentre inizialmente l’intero stabilimento compreso all’interno del Nucleo industriale di Termoli a ridosso della statale 87 era stato messo in vendita per oltre 8 milioni.

Il lotto venduto comprende diversi edifici e silos dove veniva lavorato e stoccato lo zucchero quando la fabbrica lavorava a pieno ritmo.

Ancora a vuoto invece il tentativo di vendita per il lotto numero 3, che comprende i locali tecnici. Una prossima asta è fissata a fra poche settimane: si parte dal prezzo minimo di 442mila euro.

Trova numerose conferme la notizia che vede la famiglia Ferro come acquirente dell’ex Zuccherificio, con l’obiettivo di adeguarlo a fabbrica di lavorazione e trasformazione del pomodoro. L’obiettivo e la nuova sfida imprenditoriale del gruppo sarebbe quello di spostare in Molise, dando peraltro una seconda vita a uno stabilimento storico e in posizione strategica, compreso nel perimetro del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del basso Biferno, la produzione e il confezionamento di prodotti di qualità che arricchiscono l’offerta de La Molisana. Passata, pelati, sughi e altro che attualmente si produce in provincia di Foggia e che i consumatori molisani e italiani stanno apprezzando particolarmente.

La famiglia Ferro inoltre ha di recente opzionato anche dei terreni alle Piane di Larino. La notizia, in questo caso, non è completamente confermata ma da più parti, negli ambienti di impresa agroalimentare locali, si riferisce che l’obiettivo sarebbe quello di ampliare la gamma di prodotti di casa con dolci e marmellate, ponendosi in quella fetta di mercato dove già marchi concorrenti nel campo della pasta sono attivi da decenni.

Dopo la crisi che ha portato al fallimento di un’azienda simbolo del Molise che fu, per l’ex Zuccherificio potrebbe aprirsi una prospettiva del tutto nuova, con interessanti ricadute anche per l’occupazione in termini di posti di lavoro.