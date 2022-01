Evade gli arresti domiciliari per fare una passeggiata: pregiudicato in manette

I Carabinieri lo hanno fermato mentre passeggiava di sera nel centro abitato di Campomarino. In realtà era agli arresti domiciliari e per questo è finito di nuovo in manette un pregiudicato di 36 anni originario di San Severo, paese della provincia di Foggia. La misura cautelare è scattata dopo gli accertamenti del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Termoli.

L’uomo è considerato responsabile del reato di evasione ed è stato sorpreso dai militari in flagranza durante un servizio di controllo. I Carabinieri che hanno sorpreso il pugliese in strada hanno accertato che il 36enne era sottoposto da Capodanno agli arresti domiciliari, provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì per reati contro il patrimonio che l’uomo aveva commesso l’anno scorso.