Energy Time Campobasso torna in campo: sfida alla capolista Leverano

Dopo una lunga assenza dai campi domenica si torna in campo. L’Energy Time Spike Campobasso farà visita alla prima della classe Leverano per il recupero dell’ultima giornata del girone di andata. Oggi le due squadre sono divise da un solo punto, con i molisani che inseguono. È trascorso più di un mese senza gare ufficiali, il 18 dicembre la vittoria interna con il Galatone poi la sosta di Natale, seguita dalla sospensione decisa dalla FIPAV a causa dei tanti rinvii per Covid. Anche nel gruppo squadra dei molisani sono state riscontrate diverse positività che hanno bloccato gli allenamenti per circa 10 giorni. Oggi i ragazzi stanno bene e da martedì sono tornati in palestra per preparare la trasferta di Leverano. Alla ripresa degli allenamenti anche un nuovo volto. Marco Salmena è il nuovo centrale dell’EnergyTime Spike Campobasso. Il calabrese classe 1997 si adatta bene anche in posto 4. Una pedina importante per il mosaico di mister Maniscalco, che nelle precedenti uscite di campionato ci ha abituato a mischiare le carte nello schieramento dei giocatori a sua disposizione. Salmena ha giocato nelle giovanili della Tonno Callipo squadra che milita in serie A1, poi con la Spes Praia Volley ha vinto il campionato Under 19. Nella stagione 2015/16 il salto di categoria in B1 con il Cinquefrondi per poi tornare a Praia in B. Negli ultimi anni ha disputato il torneo di Serie C. “Sono contente di arrivare in una realtà giovane e ambiziosa come Campobasso, qui c’è un progetto veramente interessante e di prospettiva. – ha spiegato Salmena, già proiettato al campionato – Sono convinto che la squadra, nel complesso, sia molto forte e spero di dare il mio contributo per raggiungere il nostro obiettivo”. Sui nuovi compagni di squadra:” Qualcuno lo conosco e gli altri mi hanno fatto subito sentire parte di un gruppo. Adesso penso ad allenarmi per raggiungere la forma fisica migliore e ripagare la fiducia che la società e mister Maniscalco mi hanno dato. Campobasso è il posto giusto dal quale ripartire, per mettermi in discussione in un campionato nazionale”.

Salmena è già a disposizione per la trasferta di domenica a Leverano. Primo servizio alle 17.30 e diretta sulla pagina Facebook della Spike Campobasso.