Alcuni mesi fa agricoltori e proprietari di terreni a Guglionesi sono stati raggiunti da decreti di espropri per gli scavi da parte di Terna, società proprietaria della rete elettrica di trasmissione nazionale. In paese tiene banco il tema dell’elettrodotto di 380 kilowatt tra Gissi e Foggia che attraverserà una decina di paesi del basso Molise tra i quali Guglionesi, centro più interessato per i suoi 12 chilometri di linea. Il caso nasce alla fine del luglio 2012 quando il Consiglio Comunale dell’epoca presieduto dal sindaco Antonacci delibero di approvare il protocollo di intesa per l’opera prendendo anche atto della compensazione per 260mila euro.

“La realizzazione dell’elettrodotto che interesserà pesantemente il nostro territorio è il frutto delle scelte operate dall’amministrazione Antonacci all’epoca quando, e lo diciamo con sgomento, i documenti necessari per una votazione minimamente consapevole furono resi disponibili solo nella stessa mattinata della votazione e la richiesta di “rinviare la discussione dell’argomento, procedere ad una adeguata informazione dei cittadini e poi stabilire l’intervento di riqualificazione ambientale da fare” venne incredibilmente respinta”.

A parlare è il gruppo di maggioranza del comune di Guglionesi, che ha firmato una nota congiunta perchè non ci sta a passare per l’amministrazione che avalla un elettrodotto che il territorio non vuole, e che ricostruisce la vicenda partendo dalla delibera in questione.

delibera consiliare 15 del 2012 GUGLIONESI

“L’attuale Sindaco ha recentemente richiesto al presidente del consiglio comunale, appartenente ad altro gruppo consiliare, la convocazione di apposito consiglio comunale interamente dedicato al tema del realizzando elettrodotto. Il presidente del consiglio comunale (Barbara Morena, ndr) ha fissato per le ore 9,30, del 30/12/2021 sia la conferenza dei capi gruppo (propedeutica alla istituzione della commissione consiliare), sia una seduta, in seconda convocazione, del consiglio comunale”.

Quello che è accaduto ha indotto la maggioranza presiedua dal sindaco Bellotti a denunciare pubblicamente l’accaduto: “Parte della minoranza, tra cui la stessa presidente del consiglio comunale, è poi risultata assente, sia al consiglio comunale in prima come in seconda convocazione, sia alla conferenza dei capi gruppo; c’è anche chi nel 2012 votò a favore del provvedimento e nel 2021 non ha avuto tempo per partecipare alla conferenza dei capigruppo avente a tema il medesimo problema. Questi sono i fatti e lasciamo all’intelligenza dei lettori, in primis dei concittadini di Guglionesi, ogni valutazione sul se e come, simili comportamenti possano dirsi finalizzati al perseguimento del bene collettivo di Guglionesi.

La commissione dei capigruppo, comunque, si è tenuta ugualmente con la presenza della maggioranza e del gruppo Continuità e Futuro ed, in sintonia con le richieste dei due comitati cittadini de “I Discoli del Sinarca” e “Per la Tutela del Territorio”, ha convocato un apposito consiglio comunale, da tenersi tra il 10 ed il 14 gennaio 2022, per l’istituzione di apposita commissione consiliare speciale che si occupi di approfondire le problematiche connesse alla realizzazione dell’elettrodotto Gissi-Larino-Foggia”.