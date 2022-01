Andrea De Marco (in foto) è il nuovo presidente di Legambiente Molise, mentre Giorgio Arcolesse è il neo direttore: questo l’esito dell’assemblea regionale dei soci che si è svolta lo scorso 8 gennaio in modalità telematica a causa della pandemia,.

“I prossimi anni saranno fondamentali per permettere anche al Molise di attuare la transizione energetica di cui tanto si discute a livello nazionale”, le prime dichiarazioni del neo presidente che per anni è stato direttore di Legambiente. “L’avvio dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza porterà anche in Molise diversi investimenti su cui terremo alta l’attenzione. Quello che sicuramente guiderà l’operato dei nuovi organi – conclude De Marco – sarà l’approccio scientifico ai temi che da sempre caratterizza Legambiente nella sua capacità di proposta e analisi, così come il metodo inclusivo”.

Ugualmente all’unanimità è stato eletto direttore regionale Giorgio Arcolesse: “Grande attenzione presteremo al territorio e alle istanze che ci verranno sottoposte dai cittadini, come ad esempio abbiamo fatto nel caso del progetto South Beach di Montenero – le sue parole – Vogliamo favorire la decarbonizzazione del Molise, la realizzazione delle comunità energetiche e degli impianti di energia da fonti rinnovabili, per permettere al Molise di chiudere le centrali a fonti fossili; ci impegneremo perché vengano realizzate infrastrutture a servizio dell’economia circolare che garantiranno lo stop a nuove discariche e inceneritori, quelle ferroviarie per ridurre l’uso dei mezzi inquinanti, e quelle urbane per una mobilità a zero emissioni”.

Gli organi associativi sono completati dalla nomina ad Amministratore di Alessio Gentile. Rinnovata in parte anche la Segreteria regionale con gli ingressi di Maria B. Forleo e Federica D’Amico. Infine, l’Assemblea regionale dei soci ha inoltre nominato membri del direttivo regionale Giuseppina De Castro, Paolo Fagliarone e Angelo Sanzò. Erano presenti i delegati dei Circoli locali dell’Associazione, il presidente e il direttore nazionale di Legambiente Stefano Ciafani e Giorgio Zampetti.