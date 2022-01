Edifici più sicuri, i Comuni possono chiedere contributi: pubblicato il decreto

E’ stato pubblicato il decreto con cui il Ministero dell’Interno ha definito le modalità con cui i Comuni possono richiedere i contributi per realizzare interventi per rendere gli edifici e il territorio più sicuri. I fondi sono relativi al 2022.

A renderlo noto è l’onorevole M5S Antonio Federico: “Le risorse complessive ammontano a 450 milioni di euro e le richieste di contributo dovranno avvenire in modalità telematica, tramite la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento, entro le ore 23:59 del 15 febbraio 2022.

Ciascun ente può presentare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza. I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti potranno chiedere fino ad 1 milione di euro; quelli con popolazione tra 5001 e 25.000 abitanti, fino a 2,5 milioni e i comuni sopra i 25.000 abitanti potranno chiedere fino a 5 milioni di euro.

Il contributo – aggiunge il deputato M5S – può essere richiesto solo per realizzare opere non integralmente finanziate da altri soggetti e secondo un preciso ordine di priorità: messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza alle scuole, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Il decreto – termina Federico – è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è possibile trovare tutti i dettagli sul sito del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza Locale. È una nuova, importante occasione per tutelare e migliorare i nostri comuni”.