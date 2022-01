Doppie, triple, sistema, tredici, dodici. No, non stiamo dando i numeri. Chiamiamola operazione nostalgia, o tentativo di rilancio molto coraggioso. Il caro, vecchio, Totocalcio cerca di tornare a nuova vita. Il 2022, per gli amanti e gli appassionati del genere, si è aperto con la novità legata alla nuova/vecchia schedina. Le prime giocate è stato possibile farle il 4 gennaio.

Si parlava di nostalgia. Ed è proprio così. I fedelissimi si precipiteranno, o si sono già precipitati, a compilare i segni in schedina, tentando la fortuna. Ma con delle differenze rispetto al passato. Infatti, con un nuovo look e una formula sperimentale, quasi fondendosi con le scommesse sportive che l’hanno soppiantato qualche anno fa, il Totocalcio avrà naturalmente il 13 da azzeccare. Ma non solo.

Si vincerà anche puntando su 3, 5, 7, 9 e 11 risultati totali. Chiaramente con jackpot differente a seconda del numero di partite. Ci sarà un tabellone obbligatorio di otto sfide da giocare, oltre a uno con le gare più importanti.

Rischio di un flop o rivincita del Totocalcio che debuttò nel 1946 e appassionò al calcio e ai pronostici da azzeccare milioni e milioni di italiani? E i molisani come prenderanno questa novità? Si tornerà al vecchio o si continuerà a scegliere la scommessa sportiva se vogliamo più facile e meno affascinante? Ai posteri, anzi al sondaggio di Primonumero, l’ardua sentenza.