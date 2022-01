Eccellenza: vincono Termoli, Agnone e Isernia. Campodipietra ko a Guglionesi

Ricomincia da dove avevo lasciato il Termoli calcio che nel sedicesimo turno del campionato regionale di Eccellenza molisana ha sconfitto in trasferta l’Aurora Ururi col punteggio di 3-2. Decisivo un gol del solito De Filippo a tempo scaduto, dopo che gli ururesi erano passati in vantaggio con Occhionero, erano stati ripresi proprio da De Filippo ed erano andati sotto per effetto della prima rete in giallorosso di Carnicelli, ma erano riusciti a pareggiare con Viola.

Poi a tempo scaduto il gol che consente ai giallorossi asiatici di mantenere la vetta dell’eccellenza con 45 punti e 6 lunghezze di vantaggio sull’Olympia Agnonese, ora seconda a 39 dopo la vittoria casalinga per 6-0 sul Campobasso 1919.

Perde invece la seconda piazza del torneo il Campodipietra che cade per 3-0 sul campo del Real Guglionesi e vede avvicinarsi anche l’Isernia, vittoriosa per 1-2 a Pietramontecorvino (in foto il gol su punizione di Panico).

Nelle altre gare della prima giornata di ritorno Altilia Samnium-Polisportiva Gambatesa 0-5, Bojano-Sesto Campano 1-3, Cliternina-Volturnia 2-0, mentre Venafro-Castel di Sangro è stata rinviata.