E ora? Sistemato il Colle, inizia il Golgota dei partiti e la tumulazione dell’oligarchia molisana

Siamo stati tutti interessati, coinvolti, incuriositi e infine stremati nel seguire il teatrino dell’intrigo e la confusa partita politica giocata sul Quirinale e finita come sappiamo.

Come l’hanno giudicata i giornali italiani? Per darne un’idea complessiva abbiamo pensato di fare un gradito servizio a chi conserva il piacere di informarsi, offrendo una piccola antologia del day after secondo i titoli dei principali quotidiani nazionali.

CORRIERE DELLA SERA: Le macerie dei partiti/Si spacca il centrodestra, tensione nel M5S/La fine delle coalizioni/Salvini frullatore (voto 4), Letta paziente (6,5), Conte poco coraggio (4,5)

LA REPUBBLICA: Il presidente di tutti, garante della stabilità/Le donne e il tabù del Quirinale/5S in frantumi/Carfagna: “Populismo finito, il centrodestra forse”/Letta il tessitore/Ora serve un premier forte

LA STAMPA: La bancarotta della politica/Letta rianima i dem/

La spaccatura con Meloni, via al processo a Salvini

LIBERO: Calata di brache. Il centrodestra traballa, Salvini e Berlusconi si arrendono

IL FATTO: Il sabato delle salme/La notte dei coltelli

IL FOGLIO: Quirinal Show: I sei giorni di Salvini, capitan capitombolo/Nasce il bispresidenzialismo

IL GIORNALE: Obtorto Colle/Meloni, coalizione da rifondare/E’ guerra nel M5S

Il Sole 24 ORE: La soluzione migliore

LA VERITÀ: La seconda dose/ Destra a pezzi/ PD-M5S spaccati

IL TEMPO: Habemus Papam/Un bis che fa esplodere il centrodestra

IL MANIFESTO: “QUIRIMANE”/Coalizioni lacerate e leader azzoppati

DOMANI: La sconfitta dei partiti

IL MESSAGGERO: La bandiera bianca dei partiti

IL RESTO DEL CARLINO: Sergio IIº, una buona notizia per l’Italia

Il MATTINO: Vince il Paese, perdono i partiti

AVVENIRE: Bis per L’Italia/ Si disintegra il centro destra

IL SECOLO XIX: Risolve Mattarella/ La donna per la politica come la bambola di Patty Pravo

Da questa sfilza di titoli si può già immaginare cosa temere e cosa sperare nei prossimi mesi soprattutto in vista di elezioni nazionali e regionali. Dando per scontata la fine del populismo, la disintegrazione del centro destra e l’azzoppamento dei leader, c’è ora da chiedersi quali ripensamenti, ravvedimenti, conversioni e ricuciture ci saranno (se ci saranno) sia nei partiti che in una opinione pubblica troppo lusingata dagli arruffapopoli.

E infine: quale impatto avrà sul Molise quello che “Il Fatto” definisce Il sabato delle salme? Determinerà ad esempio la tumulazione della scandalosa oligarchia patriciellana? Farà finalmente sotterrare il tabù femminile?