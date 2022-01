Il dramma a como

È morto Pasquale Cutrone, campobassano e padre del talentuoso calciatore Patrick

L'avvocato campobassano avrebbe tra poco compiuto 59 anni e, anche se da qualche tempo non viveva più in Molise, con la sua regione aveva mantenuto un legame forte. Il figlio Patrick, attaccante ex Milano e ora all'Empoli, era stato premiato al Teatro Savoia: nel 2017 aveva ricevuto l''Ercole sannita' come sportivo dell'anno