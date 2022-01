Nonostante la difficile condizione pandemica, in vista delle iscrizioni agli indirizzi superiori per l’anno scolastico 2022/23, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda, la professoressa Filomena Giordano, ha deciso di aprire le porte della scuola con due Open Day in presenza nelle date di domenica 16 gennaio e giovedì 20 gennaio dalle ore 15:00 alle ore 17:00, per accogliere genitori e alunni interessati.

Sarà possibile visitare di persona le strutture scolastiche di cui la scuola dispone (aule, laboratori e palestra) per apprezzarne capienza e accoglienza, e per conoscere nel dettaglio la variegata e rinnovata offerta formativa in relazione ai nuovi indirizzi superiori.

L’Omnicomprensivo di Casacalenda offre infatti due percorsi scolastici con 4 indirizzi superiori: quello liceale che comprende il Liceo Linguistico e il Liceo delle Scienze Umane; quello tecnico che consta dell’Istituto Tecnico Economico e dell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato.

A partire da quest’anno scolastico l’offerta formativa si è ampliata con ore aggiuntive per ciascun indirizzo: al Liceo linguistico, 1 ora di tedesco con madrelingua, che si aggiunge alle altre tre lingue straniere (inglese, francese e spagnolo); 1 ora di disciplina socio-sanitaria condotta da infermiere specializzato per il Liceo delle Scienze Umane; un aumento delle ore di scienze motorie per l’ITE (indirizzo sportivo); l’attivazione di un laboratorio motoristico per l’IPIA.

L’Istituto sarà lieto di accogliere in presenza i futuri iscritti e le loro famiglie nel rigoroso rispetto delle norme vigenti anti-Covid, nella speranza di non lasciarli …“disorientati”!