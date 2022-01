Nuova tornata di screening al personale scolastico in vista di una possibile riapertura delle scuole in quei paesi che in questa settimana hanno optato per la Didattica a Distanza. Si comincia con Guglionesi, che inoltre durante la prossima settimana aprirà la possibilità di fare tampini rapidi anche al resto della popolazione.

“Il Comune di Guglionesi informa che venerdì 14 gennaio, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile di Guglionesi, si svolgerà lo screening con tamponi antigenici Covid-19 destinato agli operatori scolastici e agli studenti di ogni ordine e grado, residenti e non, che frequentano gli istituti scolastici di Guglionesi.

Una seconda giornata di screening con tamponi antigenici Covid-19 è in programma lunedì 17 gennaio, gratuitamente aperta ai cittadini di Guglionesi.

Entrambe le giornate si svolgeranno in modalità drive-in nei pressi della “Casa del Fanciullo” (viale Monsignor Carlo Maglia) nelle fasce orarie: 9.30/13.30 e 14.30/17.30.

In una successiva informativa saranno forniti ulteriori dettagli sulla modalità di adesione alle due giornate di screening a Guglionesi”.