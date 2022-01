Dopo visita Tavares sindacati Soa e Flm annunciano presidio di protesta

Soa (sindacato operai autorganizzati) e Flm (fFederazione lavoratori metalmeccanici) annunciano con una nota congiunta un presidio di protesta davanti ai cancelli dello stabilimento termolese Stellantis. “Stanchi delle favolette e dei castelli in aria” dichiarano a margine della visita di Carlos Tavares ieri a Termoli. “L’amministratore delegato Stellantis che arriva a sorpresa – sostengono le due sigle sindacali autonome in controtendenza rispetto alle posizioni delle rsa che hanno partecipato al confronto aziendale con Tavares – non fa altro che confermare la morte della meccanica a Termoli, il tutto mentre l’azienda comunica un’altra dose massiccia di cassa integrazione anche per febbraio. Ricordiamo – concludono Soa e Flm – che ci sono operai fuori dallo stabilimento da quasi 2 anni tutti e tutti gli altri lavorano a singhiozzo”.