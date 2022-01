Si era messa al volante della sua autovettura, una Fiat 600, diretta da Termoli al suo paese d’origine, San Martino in Pensilis, destinazione cimitero. Qui la donna, 91 anni ma ancora vista buona e riflessi pronti – tanto che aveva conservato senza difficoltà la patente di guida -, ha i suoi cari tumulati e voleva raggiungerli per una visita come fatto tante volte, anche nell’ultimo periodo. Questa volta però non è arrivata a destinazione. Un malore – verosimilmente un infarto – l’ha stroncata quando mancavano poche decine di metri all’arrivo.

E’ accaduto nel pomeriggio a San Martino in Pensilis, dove questa storia ha suscitato un moto di compassione fra i cittadini, che conoscono molto bene l’anziana essendo lei originaria proprio del paese dei carri. La 91enne, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri della stazione locale che sono intervenuti, ha perso il controllo del volante a causa di un malore. L’auto invece di seguire la curva della strada è andata a impattare nel giardino di un’abitazione privata, che si trova a pochissima distanza dal cimitero di contrada Stingesi.

Sono stati proprio i proprietari della villetta a chiamare subito i soccorsi e i carabinieri, che hanno riscontrato la mancanza di lesioni e ferite. Il medico del paese, chiamato sul posto, ha certificato la morte causata da un malore.