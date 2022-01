VENERDI’ 14 Un super anticiclone sub tropicale ha di nuovo stravolto l’inverno: grande stabilità atmosferica e sole ovunque e per tutto il giorno ci attendono. L’unica insidia sarà la foschia mattutina e in qualche caso la nebbia dopo il tramonto. La stagione più fredda dell’anno ‘spezzata’ dall’alta pressione che porterà un clima anche più mite dopo il freddo giunto sulla nostra regione dai Balcani.

SABATO 15 Il dominio anticiclonico continua anche in questo sabato che sarà molto simile alle due giornate precedenti con tanto sole e assenza totale di nuvole. La differenza più importante riguarda le temperature che saranno via via più calde

DOMENICA 16 La ritirata dell’inverno continua anche in questa domenica sebbene da oggi avremo un aumento della nuvolosità pur senza fenomeni di rilievo. Bene i valori termici, ma occhio alle nebbie e e alle foschie specie lungo la costa e in basso Molise