Dal 1 febbraio rischio multe per over 50 non vaccinati: in Molise sono 8mila

Quanti sono gli ultracinquantenni molisani non vaccinati e che dunque dal 1 febbraio rischiano di essere multati perchè non hanno adempiuto all’obbligo vaccinale in vigore dall’8 gennaio scorso? Sono circa 8130 (su una platea di 144.116 persone, dunque il 5.6%) in Molise, circa 1 milione e 800mila persone in Italia.

Un dato che emerge incrociando i dati delle prime dosi per fasce d’età (sito della Regione Molise per le vaccinazioni) e i dati Istat sulla popolazione residente in regione suddivisa anch’essa per fascia d’età. Numero più, numero meno, alle 13 di oggi 30 gennaio, a meno di 48 ore dalla data X, gli over 50 che non hanno mai fatto neanche una dose di anti-Covid sono dunque circa 8mila.

Ma scendiamo nel dettaglio perchè over 50 comprende diverse fasce anagrafiche. E le differenze, anche se non abnormi, ci sono. Cominciamo col dire che sia in numero assoluto che in numero relativo (e dunque in percentuale) i più riottosi alla vaccinazione in Molise (ma non solo) si confermano i cinquantenni.

Proprio loro che sono – salvo rari casi – nel mondo del lavoro, rischiano non solo la multa – poco più che simbolica – di 100 euro (comminabile anche a disoccupati e pensionati) ma molto di più. E questo perchè da martedì 1 febbraio scattano le ‘famigerate’ multe di 100 euro per chi ha più di 50 anni e non ha rispettato l’obbligo di vaccinarsi. Ci saranno poi ancora due settimane di tempo — 15 febbraio — prima che questo obbligo valga anche per andare a lavorare. Da quel giorno infatti chi non sarà vaccinato verrà ritenuto assente ingiustificato e non potrà esercitare le funzioni, nè percepirà lo stipendio. Se sarà trovato sul posto di lavoro senza certificazione (il Green Pass Rafforzato) rischierà una multa da 600 a 1.500 euro.

Tornando a numeri e percentuali, vediamo che nella fascia d’età 50-59 anni in Molise hanno ricevuto la prima dose in 43.141, ma la platea è di 46.614 e dunque 3.473 risultano privi di vaccino. Sono il 7.5% in quella fascia anagrafica, contro il 92.5 che invece ha scelto di vaccinarsi.

Nella fascia 60-69 hanno ricevuto (dato aggiornato sempre alle ore 13 di oggi) la prima somministrazione 38.474 soggetti. La platea è di 40.681 pertanto sono scoperti in 2.207 che costituiscono il 5.4% in quella fascia d’età. Il restante 94.6% risulta vaccinato.

Nella fascia 70-79 le prime dosi sono andate a 29.478 persone. I settantenni in Molise sono circa 30.600 e dunque sono poco più di 1.180 i no-vax (o non vaccinati). Parliamo del 3.9% di tutti i settantenni molisani mentre più del 96% risulta aver fatto la prima dose.

Infine gli over 80: 1.270 dei complessivi 26.160 non si sono mai vaccinati. In percentuale sono il 4.9% vs il 95.1% che è stato immunizzato.

In definitiva, dopo i 50enni sono i 60enni molisani a rischiare la multa e l’impossibilità di lavorare e percepire lo stipendio se ancora in attività lavorativa. Chiaro che il discorso del posto di lavoro non preoccuperà certo gli altri, presumibilmente pensionati. Ma il rischio, al di là della multa, è molto più grande.