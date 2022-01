Corso di Yoga Nidra per fare l’insegnante: guida e consigli per la scelta del migliore

Nel corso degli anni sono aumentate notevolmente le persone che si stanno interessando al mondo dello yoga, con una particolare attenzione allo Yoga Nidra. Tutto ciò, ha spinto diversi insegnanti a specializzarsi, attraverso dei corsi mirati, in questa antica pratica. Coloro che desiderano qualificarsi in questo settore devono necessariamente seguire dei corsi professionali, gestiti da personale esperto, in modo tale da avere tutte le certificazioni necessarie per operare in tale campo. Il mondo di internet mette a disposizione diversi corsi online validi, come quello svolto da Kavaalya.

Corso Yoga Nidra Kavaalya: cos’è e vantaggi

Innanzitutto è opportuno specificare che per Yoga Nidra si intende la scienza del rilassamento muscolare e mentale, tramite il raggiungimento di uno stato configurabile tra il sonno e la veglia, in cui si riesce ad avere una fase di assoluto relax.

I corsi proposti di Kavaalya inerenti allo Yoga Nidra sono principalmente tre: corso base, corso avanzato e corso per diventare insegnante. Il corso base e il corso avanzato sono stati appositamente studiati per permettere alle persone meno esperte di conoscere le tecniche basilari di tale pratica.

Nello specifico, il primo ha lo scopo di insegnare alle persone uno strumento di rilassamento totale, che possa essere messo in pratica facilmente ed efficacemente. Il corso è strutturato in nove livelli e ha la durata di circa un mese.

Il corso avanzato, invece, comprendente anche quello base, tratta strati più profondi del livello di rilassamento, fornendo così la possibilità di raggiungere anche gli strati più radicati della propria mente. Per padroneggiare al meglio tali tecniche sono necessari diciotto livelli di lezioni, con una durata di circa due mesi.

Per prendere parte al corso per diventare insegnanti di Yoga Nidra è obbligatorio avere già esperienza nel settore dello yoga, in quanto si entrerà nel dettaglio delle tecniche utilizzate, fornendo ai futuri istruttori tutte le conoscenze opportune per impostare nel miglior modo possibile la lezione ai propri praticanti. In questo frangente, i livelli proposti sono ventisette e la durata del corso è di tre mesi.

Con la certificazione di insegnante di Yoga Nidra si avrà la possibilità di avere uno strumento perfetto per combattere lo stress e l’ansia, da impiegare nelle proprie lezioni.

Visto che tale metodologia di yoga risulta avere dei benefici immediati, attraverso una pratica facile e rilassante, viene svolta da diverse persone, permettendo così agli insegnati di aumentare il numero di iscritti e di conseguenza avere degli introiti maggiori.

Quanto costa il corso di Yoga Nidra?

Il prezzo dei corsi offerti da Kavaalya per imparare lo Yoga Nidra varia in base alla tipologia scelta, in quanto il costo di quello base è di 99 euro, mentre il quantitativo economico da sborsare per il corso avanzato è di 189 euro.

Il corso per insegnante, invece, ha un costo superiore, in quanto con tale qualifica, oltre a conoscere delle tecniche più approfondite, si può ampliare la propria opportunità professionale; nello specifico, il prezzo è di 449 euro.

Ad ogni modo, andando sulla pagina internet ufficiale si ha la possibilità di conoscere gli ulteriori dettagli e avere tutte le informazioni del caso.