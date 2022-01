Consorzio Campobasso-Bojano, finisce commissariamento. Eletti presidente e direttivo

Il sindaco di Colle d’Anchise Carletto di Paola eletto oggi nuovo presidente del Consorzio industriale di Campobasso-Bojano. La nomina arriva dopo diversi anni di commissariamento dell’ente da parte della Regione Molise. “Da oggi al lavoro per rilanciare il consorzio, realtà importante dell’area matesina e del Molise che per troppi anni ha visto una situazione di stallo a causa del prolungato commissariamento” dichiara Di Paola. Del neo esecutivo entrano a far parte rappresentanti dei comuni di Campochiaro, San Polo Matese, Bojano, Cantalupo e Casalciprano.

“La situazione finanziaria – ha detto ancora il sindaco di Colle d’Anchise in una nota stampa- non è certamente semplice ma abbiamo davanti importanti opportunità che dovremo essere bravi a cogliere”. Infine un ringraziamento al commissario Claudia Angelini per l’ottimo lavoro svolto, “ai sindaci e ai Comuni che mi hanno dato fiducia e con serietà e determinazione hanno deciso di impegnarsi”.