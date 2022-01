Il Molise sceglie i tre delegati per eleggere il presidente della Repubblica

Anche il Molise sceglie i propri delegati per l’elezione del presidente della Repubblica. Il presidente Salvatore Micone ha convocato l’assemblea legislativa il prossimo 11 gennaio, alle 15, per la designazione dei tre rappresentanti, come previsto dall’articolo 83 della Costituzione.

La riunione dell’assise di via IV Novembre fa seguito alla decisione del presidente della Camera dei deputati Roberto Fico che, sentito il Presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, per lunedì 24 gennaio alle ore 15.

Il totonomi sul successore di Sergio Matterella si è aperto: altamente improbabile il bis dell’attuale capo dello Stato. Tra le ipotesi in campo l’elezione dell’attuale premier Mario Draghi o quella di Silvio Berlusconi, il fondatore di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio dei Ministri che potrebbe essere sostenuto dai partiti del centrodestra. In corsa ci sarebbe anche Pier Ferdinando Casini.