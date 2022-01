E’ stato approvato all’unanimità in Consiglio comunale il regolamento del verde pubblico e privato: 21 i voti a favore espressi dall’assise che oggi è tornata a riunirsi.

Il regolamento, oltre a recepire gli indirizzi dell’Unione Europea, leggi nazionali e regionali, integra il testo del 2017 e disciplina la progettazione, la gestione e le norme comportamentali per la fruizione del verde pubblico del territorio comunale, nonché le modalità di tutela, manutenzione e ripristino del verde pubblico e privato.

Inoltre, in base al testo, l’Amministrazione promuove iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza e a diffondere le conoscenze sulle molteplici funzioni benefiche degli alberi.

“Il regolamento approvato e per il quale ringrazio l’intera commissione Ambiente è non solo ampiamente articolato – ha dichiarato la presidente della Commissione Ambiente, Evelina D’Alessandro – ma ingloba nel suo interno quante più sfaccettature possibili, così come si confà alla materia che tratta. Importante, ad esempio, è l’individuazione di quelle che vengono definite come “Aree boschive urbane”, ovvero quelle aree verdi naturali, semi naturali o artificiali formate dall’insieme della vegetazione arborea ed arbustiva compresa nell’ambito urbano e suburbano, che ha valore ecologico sia come core area che come corridoio ecologico per le specie animali e vegetali. Occupano una superficie minima di 500 m2 e hanno un grado di copertura arboreo-arbustiva maggiore del 10%.

Sul territorio comunale – ha aggiunto la presidente Evelina D’Alessandro – sono individuate le aree boschive di particolare pregio: Foce, Collina San Giovannello, il bosco tra via Conte Rosso e la provinciale 57, Bosco Faiete, Monte Vairano, Collina Monforte. Monte Vairano e Collina Monforte sono definiti SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai sensi della normativa europea e nazionale di settore e da esse tutelati insieme alle loro specie animali e vegetali.”

Da rimarcare anche quanto il regolamento prevede in materia di forestazione condivisa. – ha spiegato Evelina D’Alessandro – L’Amministrazione comunale offre la possibilità ai cittadini che ne facciano richiesta, singoli o associati, di piantare un albero o un arbusto nelle aree pubbliche del territorio comunale. La richiesta potrà essere avanzata all’Amministrazione come donazione della pianta alla città, oppure in occasione di particolari eventi (nascite, decessi, ricorrenze di vario tipo, ecc), cui associare la pianta che verrà messa a dimora. La concessione del sito di impianto sarà rilasciata a seguito di istruttoria a cura del Servizio verde pubblico del Comune di Campobasso e disciplinata da specifico regolamento.”

Oltre all’approvazione del regolamento del verde pubblico e privato, come ultimo atto dei lavori in programma oggi, il consiglio Comunale ha approvato anche, con 21 voti a favore e nessun contrario, il regolamento per le infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica.